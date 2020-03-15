Несколько стран с сегодняшнего дня ограничивают международное авиасообщение из-за коронавируса

Наиболее жесткие меры введены в Саудовской Аравии. Власти королевства полностью приостановят все международные рейсы на две недели, за исключением отдельных случаев. Кипр, в свою очередь, закрывает въезд для всех иностранцев, за исключением сотрудников диппредставительств и тех, кто работает или учится на островном государстве. Об этих мерах объявил в своем телеобращении лично президент страны Никос Анастасиадис. Впрочем, при том, что иностранным студентам можно будет въезжать на Кипр, все учебные заведения закрыты до 10 апреля.

Молдавия, тем временем, ограничения вводит частично. Так, с сегодняшнего дня она прекращает регулярные авиарейсы с Италией, Испанией и Францией. С понедельника же ограничения коснутся и целого ряда других стран, в том числе Германии, Великобритании, Австрии и Польши. Полностью свою границу для иностранцев закроет Украина, а Чехия еще и запретит выезд своих граждан из республики – но в обоих государствах эти ограничения вступят в силу с понедельника.

В России регулярное авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Швейцарией и Норвегией будет ограничено с 16 марта. Рейсы будут совершаться только в столицы стран ЕС, а также в Женеву и Осло.