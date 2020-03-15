Прошедший минувшим вечером и ночью снегопад принес в Москву 9 мм осадков, что составляет чуть более четверти мартовской нормы. При этом сильно похолодало. Температура воздуха достигла минимума с начала календарной весны — минус 6,3 градуса, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

Как ожидается, вторая половина марта будет холоднее первой, сказал ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, после аномалий в начале месяца до 10 градусов тепла нас ждет почти нормальная погода, соответствующая климатической норме.