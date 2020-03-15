Джо Байден и Берни Сандерс проведут первые общенациональные теледебаты один на один

Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс проведут первые общенациональные теледебаты один на один. Они начнутся в воскресенье в 8 вечера по времени восточного побережья США (в Москве будет 3 часа ночи понедельника). Первоначально теледебаты планировались в Финиксе (штат Аризона), однако после того, как там были зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусом и местные власти ввели ограничение на число участников общественных мероприятий, было решено перенести их в Вашингтон. Теледебаты пройдут в студии телекомпании Си-эн-эн без зрителей.