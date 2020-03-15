Прибалтийские страны принимают экстренные меры из-за угрозы коронавируса

Латвия с 17 марта прерывает международное морское, железнодорожное, автобусное и авиасообщение. Исключение будет делаться только для постоянных жителей республики, которые возвращаются домой и уезжающих иностранцев. Запрет не касается грузовых перевозок. Чрезвычайная ситуация введена в стране 12 марта, в связи с чем школы и вузы переходят на дистанционное обучение, экзамены переносятся на май, отменены массовые мероприятия. Согласно официальным данным, в Латвии, население которой около двух миллионов человек, зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.

Литва, где на три миллиона человек зафиксировано восемь заболевших, с понедельника тоже закрывает границы и вводит карантин. Закрываются магазины, за исключением продовольственных.

Чрезвычайная ситуация объявлена также в Эстонии, где при населении около полутора миллионов зарегистрировано 115 больных коронавирусом. Республика закрыла ряд своих островов и ввела проверки на границах.