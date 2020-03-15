В Российской премьер Лиге сегодня пройдут три матча 22-го тура

В связи с короновирусом у болельщиков сегодня будут проблемы. На матч Сочи – Краснодар трибуны останутся пустыми. Армейцы, которые будут принимать в столице футболистов Уфы, рустят на игру только обладателей сезонных обониментов. И полсотни гостей из Уфы. Полные трибуны ожидаются только в Ростове. Где местная команда будет принимать Локомотив. Впрочем, и здесь есть ограничения. Болельщиков после игры будут развозить шатлами.

Что будут дальше с Чемпионатом – пока неизвестно. Во вторник состоится общее собрание клубов РПЛ, где и обсудят перспективы национального первенства. В Европе, напомню, футбольные Чемпионата приостановлены практически повсеместно.

Заключительный матч тура пройдет в понедельник. Тамбов будет принимать самарские Крылья Советов.