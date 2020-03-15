Здание московского роддома временно перепрофилируют в стационар для зараженных коронавирусом

Инициаторами выступили сотрудники медучреждения.

Обращение в московский департамент здравоохранения поступило от врачей родильного корпуса ГКБ имени В.П.Демихова. Медики предложили разместить в здании пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусом. Роддом №8 подходит во всем критериям без угрозы распространения вирусных инфекций, сообщили агентству «Интерфакс» в департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что штат медицинского персонала усилят специалистами пульмонологами и терапевтами.

В роддоме будут размещать пациентов с коронавирусом до стабилизации эпидемиологической ситуации. Эта мера вынужденная и направлена на борьбу с опасной инфекцией, отметили в департаменте здравоохранения.

По последним данным, в России зафиксировано 59 случаев заражения новым вирусом.