Биатлонный сезон завершился досрочно

Чемпионат России, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, перенесен на осень.

Из за пандемии короновируса биатлонный сезон оказался скомканным. Заключительный этап Кубка мира в Холменнколлене был отменен. Так что лучших определили по итогам стартов в финском Контиолахти. Большой хрустальный глобус у мужчин достался Йоханесу Бе из Норвегии. У женщин силдьнейшей стала итальянка Доротея Вирер.

Ведущие российские спортсмены должны были завершать сезон, по традиции, Чемпионатом страны. Который должен был стартовать в Ханты Мансийске 27 марта. Однако накануне Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин сообщил, что турнир будет перенесен на ноябрь. Когда и будет осуществлен отбор в национальную команду.

Место проведения чемпионата страны по биатлону определят позднее