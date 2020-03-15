Владимир Путин подписал законопроект об поправках в Конституцию

В их числе «поправка Терешковой» об обнулении президентских сроков, которая позволит ему снова участвовать в выборах главы государства. Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации, а также региональные заксобрания. Теперь он направлен в Конституционный суд. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены единым пакетом на общероссийское голосование. Оно запланировано на 22 апреля. Как сообщается на сайте Кремля, изменения вступят в силу, если их поддержат более половины проголосовавших.

