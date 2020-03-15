Петр Порошенко вернулся из Испании на родину до закрытия границы в связи с коронавирусом, которое намечено на 17 марта

Видеозапись его прибытия в киевский аэропорт Борисполь опубликовало издание «Страна.ua». На просьбу прокомментировать неявку на допрос Порошенко попросил журналистов «прекратить работать на страну-агрессора». Он сел за руль Mercedes и уехал в сопровождении охраны. Порошенко сопровождали трое его детей, они были в медицинских масках. Порошенко ожидали на допрос в Государственном бюро расследований 13 марта. Следователь планировал ему вручить уведомление о подозрении по одному из уголовных дел.

Экс-президент проходит в качестве свидетеля по 13 уголовным делам. Они касаются возможной легализации полученных преступным путем доходов, а также возможного вмешательства в деятельность судей.