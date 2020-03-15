В России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции

Восемь человек уже выздоровели и выписаны из больниц. За последние сутки выявлено 14 новых заболевших: девять в Москве, два в Кемеровской области, по одному в Московской и Калининградской областях, а также Санкт-Петербурге. Все они в последние две недели посещали эпидемиологически неблагополучные страны, сообщает Роспотребнадзор. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Премьер Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Одной из них стало ограничение на проведение любых массовых мероприятий, об этом сказал сам глава Правительства.