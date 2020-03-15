Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию

В тот же день по запросу президента документ начал рассматривать Конституционный суд. Заключение будет вынесено в течение семи дней, сообщили в пресс-службе суда. Там отметили, что процесс не будет публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность.



Вероятность того, что эта инстанция признает поправки нелегитимными, крайне мала. Такое мнение высказал «Эху Москвы» писатель Виктор Шендерович.

Ранее голосование по законопроекту прошло среди членов Совета Федерации, и лишь один сенатор высказался против. Этот пример вызывает приятное удивление, добавил Виктор Шендерович.

Поправки планируется выставить на общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.