Евро-2020 могут перенести с лета на декабрь текущего года

Союз европейских футбольных ассоциаций может рассмотреть такой вопрос в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Telegraph. Во вторник, 17 марта, УЕФА намерена провести экстренное заседание для обсуждения судьбы еврокубков и чемпионата Европы. По информации издания, перенос турнира позволит завершить в Европе все национальные чемпионаты, которые на данный момент приостановлены из-за коронавируса. Предстоящий чемпионат Европы по футболу в честь 60-летней годовщины проведения турнира должен пройти в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.