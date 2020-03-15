Число заразившихся резко растет в Европе

Так, в Италии, которая находится на втором месте по числу инфицированных, за сутки выявили почти 3,5 тысячи новых случаев заражения, а число жертв выросло на 175, сообщила газета Corriere della Sera. Всего в стране, согласно последним данным, инфицированы свыше 21 тысячи человек, более 1400 умерли, порядка 2 тысяч вылечились. Вспышки заболевания произошли также во Франции и Германии.