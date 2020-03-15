Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит все полеты в связи с распространением коронавирусной инфекции

Ограничение будет действовать с 17 марта до 14 апреля и затронет рейсы из Эстонии и Литвы. Такое решение принято после того, как власти Республики постановили полностью ограничить международные перевозки в стране. При этом грузовое сообщение сохранится.
2020-03-15T05:05:00+03:00
2020-03-15T05:06:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605862-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 15 марта 2020
Загрузка комментариев...