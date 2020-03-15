В Китае за минувшие сутки новый коронавирус обнаружили еще у 20 человек

От осложнений, вызванных инфекцией скончались десять пациентов, почти 1400 выздоровели и выписаны из больниц. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению, в КНР известно более чем о 80 800 случаях заражения и почти 3200 жертвах заболевания. По информации китайских властей, пик распространения инфекции в стране прошел. В связи с этим в провинции Хубэй, откуда в конце прошлого года началась эпидемия, смягчили карантин, а в ее административном центре — Ухане — закрыли все 16 временных госпиталей.

