Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, в числе которых обнуление его президентских сроков

В тот же день по запросу главы государства документ начал экстренно проверять Конституционный суд, сообщает Русская служба Би-би-си. По ее данным, закрытое заседание началось, несмотря на выходной. Издание отмечает, что последний раз в аналогичном экстренном режиме КС рассматривал только договор о присоединении Крыма к России. Если суд не отвергнет поправки, они будут выставлены на общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.