Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, в числе которых обнуление его президентских сроков

В тот же день по запросу главы государства документ начал экстренно проверять Конституционный суд, сообщает Русская служба Би-би-си. По ее данным, закрытое заседание началось, несмотря на выходной. Издание отмечает, что последний раз в аналогичном экстренном режиме КС рассматривал только договор о присоединении Крыма к России. Если суд не отвергнет поправки, они будут выставлены на общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.
2020-03-15T05:03:00+03:00
2020-03-15T05:04:21+03:00
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05:03, 15 марта 2020
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