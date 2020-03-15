Президент США Дональд Трамп не заразился новым коронавирусом

Это подтвердил проведенный тест, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. По ее словам, «спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента по-прежнему не проявилось никаких симптомов заболевания». Информацию подтвердил и личный врач Трампа Шон Конли, передает The Washington Post. Опасения за здоровье президента появились после его встреч с конгрессменами, которые могли во время съезда консерваторов контактировать с заразившимися, а также после общения с бразильской делегацией, среди участников которой позднее обнаружили коронавирус.