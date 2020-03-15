Австрия с понедельника переходит на аварийный режим жизни, чтобы замедлить распространение нового коронавируса

Канцлер Себастьян Курц призвал людей по возможности оставаться в ближайшие недели дома. Он назвал три условия, при которых стоит выходить на улицу — если надо идти на работу, за продуктами или поддержать людей, которым нужна помощь. При этом надо держаться на расстоянии и не пожимать руки. По словам канцлера, во всех девяти регионах страны сейчас строятся лазареты. Кроме того, правительство подготовило 4 миллиарда евро помощи предпринимателям. Австрийские власти запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Закрываются магазины, культурные и спортивные площадки. Отменяются занятия во всех учебных заведениях. Ограничивается время работы ресторанов. В Австрии зафиксировано 655 случаев заражения новым коронавирусом. Один человек умер, шестеро выздоровели.