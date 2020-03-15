Россия с понедельника ограничит пассажирское сообщение со странами Еврорсоюза, Швейцарией и Норвегией

Россия с понедельника ограничит пассажирское сообщение со странами Еврорсоюза, а также со Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса. Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города продолжатся до вывоза российских граждан.