В Россию вновь везут 600 тонн урановых «хвостов»

Их доставит с немецкого предприятия в Гронау судно «Михаил Дудин». Как ожидается, в понедельник оно прибудет в порт Усть-Луга Ленинградской области. Место назначения груза – Новоуральск Свердловской области. После дообогащения большая часть отвального гексафторида урана останется в России. На сайте российского отделения «Гринпис» отмечается, что «фактически речь идёт об импорте радиоактивных отходов». С мая прошлого года «хвосты» привозили десять раз. В январе этого года экологи передали министерству экологии Германии 70 тысяч подписей против ввоза в Россию урановых хвостов.
2020-03-15T04:04:00+03:00
2020-03-15T04:05:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 15 марта 2020
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