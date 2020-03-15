В Россию вновь везут 600 тонн урановых «хвостов»

Их доставит с немецкого предприятия в Гронау судно «Михаил Дудин». Как ожидается, в понедельник оно прибудет в порт Усть-Луга Ленинградской области. Место назначения груза – Новоуральск Свердловской области. После дообогащения большая часть отвального гексафторида урана останется в России. На сайте российского отделения «Гринпис» отмечается, что «фактически речь идёт об импорте радиоактивных отходов». С мая прошлого года «хвосты» привозили десять раз. В январе этого года экологи передали министерству экологии Германии 70 тысяч подписей против ввоза в Россию урановых хвостов.