Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Центрально-Африканской Республике

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. По данным агентства, заболевшим оказался 74-летний гражданин Италии, недавно прибывший из Милана. Отмечается, что первые симптомы у него начали проявляться еще 8 марта, однако до пятницы он не обращался к врачам. Информации о текущем состоянии больного не приводится.
2020-03-15T03:06:00+03:00
2020-03-15T03:07:49+03:00
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03:06, 15 марта 2020
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