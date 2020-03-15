Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Центрально-Африканской Республике

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. По данным агентства, заболевшим оказался 74-летний гражданин Италии, недавно прибывший из Милана. Отмечается, что первые симптомы у него начали проявляться еще 8 марта, однако до пятницы он не обращался к врачам. Информации о текущем состоянии больного не приводится.