Латвия закрывается из-за коронавируса

Правительство приняло решение приостановить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через государственную границу страны. Данная мера будет действовать с 17 марта до 14 апреля. При этом грузовое сообщение сохранится. Также в стране под запрет попали организованные публичные мероприятия. Неорганизованные разрешаются в случае, если в них участвуют до 50 человек. Заканчиваться они должны до 23 часов. Государственные экзамены в школах перенесли на май.
2020-03-15T03:05:00+03:00
2020-03-15T03:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 15 марта 2020
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