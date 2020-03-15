Латвия закрывается из-за коронавируса

Правительство приняло решение приостановить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через государственную границу страны. Данная мера будет действовать с 17 марта до 14 апреля. При этом грузовое сообщение сохранится. Также в стране под запрет попали организованные публичные мероприятия. Неорганизованные разрешаются в случае, если в них участвуют до 50 человек. Заканчиваться они должны до 23 часов. Государственные экзамены в школах перенесли на май.