Супруга испанского премьера Педро Санчеса — 45-летняя Бегонья Гомес заразилась коронавирусом

Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на официальный офис премьера. Состояние четы оценивается как хорошее, оба находятся в резиденции и следуют установленными органами здравоохранения превентивным мерам. Ранее заражение было выявлено у министра по равноправию Ирене Монтеро. После этого тест сдали все члены правительства. В результате заболевание обнаружили у министра территориальной политики и госслужбы Каролины Дариас.

Накануне Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Закрываются магазины, кроме продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения. Полицейским разрешено проводить необходимые обыски.