Владимир Путин подписал законопроект об поправках в Конституцию

В их числе «поправка Терешковой» об обнулении президентских сроков, которая позволит ему снова участвовать в выборах главы государства. Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации, а также региональные заксобрания. Теперь он направлен в Конституционный суд. Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены единым пакетом на общероссийское голосование. Оно запланировано на 22 апреля. Как сообщается на сайте Кремля, изменения вступят в силу, если их поддержат более половины проголосовавших.
2020-03-15T03:04:00+03:00
2020-03-15T03:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 15 марта 2020
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