Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии

Стороны начинают совместное патрулирование в Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре. Сегодня состоится первое совместное патрулирование трассы М-4, которая соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо на севере Сирии. Российские военные призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
2020-03-15T02:10:00+03:00
2020-03-15T02:10:48+03:00
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02:10, 15 марта 2020
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