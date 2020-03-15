Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии

Стороны начинают совместное патрулирование в Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре. Сегодня состоится первое совместное патрулирование трассы М-4, которая соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо на севере Сирии. Российские военные призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.