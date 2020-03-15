Компания Royal Caribbean приостановила до 11 апреля круизы своих судов во всем мире

Компания Royal Caribbean приостановила до 11 апреля круизы своих судов не только в пределах территориальных вод США, но и во всем мире на фоне опасений коронавируса. Все уже совершаемые плавания будут завершены в намеченные сроки, пассажирам помогут вернуться домой, говорится на сайте компании. Президент США Дональд Трамп написал в пятницу в «Твиттере», что несколько компаний по настоянию американских властей согласились приостановить рейсы своих круизных лайнеров на 30 дней. Royal Caribbean первоначально ограничилась только прекращением плавания в территориальных водах Соединенных Штатов. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2600, умерли 56 человек. В стране введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации.