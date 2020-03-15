Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении жестких мер по борьбе с распространением коронавируса

По данным израильских СМИ, минимум на пять недель закрываются кафе, бары, магазины и развлекательные центры. При этом все супермаркеты, аптеки и АЗС продолжат работать. Глава правительства заверил, что еды достаточно и с этим проблем не будет. Он попросил сограждан по возможности не выходить из дома, а если все же придется — держаться на расстоянии минимум два метра друг от друга. Кроме того, он запретил собираться группами более 10 человек. Такие меры вызвали тревогу у населения. У супермаркетов в субботу вечером образовались очереди из желающих запастись продуктами.
2020-03-15T02:06:00+03:00
2020-03-15T02:08:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 15 марта 2020
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