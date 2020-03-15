В Испании из-за угрозы распространения коронавируса ограничили движение по стране

Выходить из дома разрешено тем, кто идет на работу или за продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости. Также ограничения не коснутся тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. Кроме того, будут учитываться и форс-мажорные обстоятельства, передает газета El Mundo со ссылкой на постановление Совета министров. В стране закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения, передает CNBC. На фоне введенного запрета полицейским разрешено проводить необходимые обыски.