В России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции

Восемь человек уже выздоровели и выписаны из больниц. За последние сутки выявлено 14 новых заболевших: девять в Москве, два в Кемеровской области, по одному в Московской и Калининградской областях, а также Санкт-Петербурге. Все они в последние две недели посещали эпидемиологически неблагополучные страны, сообщает Роспотребнадзор. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Премьер Михаил Мишустин попросил россиян ограничить поездки за границу для борьбы с распространением коронавируса. Он также призвал сократить количество массовых мероприятий в стране. С понедельника Россия ограничит полеты в страны Евросоюза.
2020-03-15T02:05:00+03:00
2020-03-15T02:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 15 марта 2020
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