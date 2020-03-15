Почти 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за погодных условий

Столичные гавани аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Ранее в МЧС предупредили, что до 2 часов ночи в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами до 20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений и сильная гололедица.