Основатель SpaceX Илон Маск выразил сомнение в опасности заражения его подчиненных коронавирусной инфекцией

В письме, написанном сотрудникам компании, он отметил, что они с большей вероятностью могут погибнуть в автокатастрофе, чем пострадать от пандемии, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на данные служебной рассылки. По его словам, в США на 36 смертей от новой инфекции приходится около 26 тысяч человек, погибших в ДТП. Маск отметил, что все данные о коронавирусе, которые он видел, «наводят на мысль» о том, что болезнь «не входит даже в первую сотню списка главных угроз здоровью граждан США». Несмотря на это, миллиардер попросил сотрудников компании оставаться дома в случае, если они почувствуют недомогание. Официальные представители SpaceX никак не отреагировали на письмо. Некоторые эксперты в области здравоохранения раскритиковали Маска за использование «ложной аналогии».

В Соединенных Штатах введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, в течение 30 дней запрещен въезд из стран Европы, Великобритании и Ирландии.