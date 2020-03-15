В Испании ограничат передвижение по стране из-за распространения коронавируса

Ограничительные меры вводятся на 15 дней. Компетентным органом вместо региональных правительств назначено правительство Испании. Об этом сообщил председатель правительства Педро Санчес. Он пояснил, что выйти из дома можно будет для покупки продуктов или лекарства, для посещения больницы или работы, а также в случае форс-мажорных обстоятельств. По всей стране будут закрыты бары, рестораны, музеи, театры и другие развлекательные заведения. Торговлю, за исключением продовольственных и предметов первой необходимости, также приостановят.

Незадолго до этого закрыть кафе, ночные клубы и кинотеатры решили во Франции. Аптеки, продовольственные магазины, заправочные станции и банки продолжат работать.

По последним данным, в Испании зафиксировано свыше 6300 случаев заражения коронавирусом. Из них более 190 пациентов скончалось, порядка 500 — излечились. Всего в мире на данный момент более 155 тысяч заразившихся.