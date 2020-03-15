РЖД с сегодняшнего дня отменяет поезда из Москвы в Берлин и Париж

Решение принято после объявления Польши, по территории которой проходят эти маршруты, о закрытии международного пассажирского железнодорожного сообщения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Там отметили, что неиспользованные билеты можно сдать в любой железнодорожной кассе на территории государства, где они были приобретены. Электронные билеты можно вернуть онлайн.