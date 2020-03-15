РЖД с сегодняшнего дня отменяет поезда из Москвы в Берлин и Париж

Решение принято после объявления Польши, по территории которой проходят эти маршруты, о закрытии международного пассажирского железнодорожного сообщения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Там отметили, что неиспользованные билеты можно сдать в любой железнодорожной кассе на территории государства, где они были приобретены. Электронные билеты можно вернуть онлайн.
2020-03-15T01:06:00+03:00
2020-03-15T01:07:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 15 марта 2020
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