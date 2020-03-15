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01:05, 15 марта 2020

Посольство России в Киеве забросали петардами и файерами и выстрелили по нему из ракетницы

Она попала по крыше. Это произошло во время митинга, посвященному Дню добровольца. Он состоялся минувшим вечером, несмотря на запрет массовых собраний из-за нового коронавируса. Как передает «Страна.ua», сначала демонстранты, многие из которых пришли в медицинских масках, собрались на Михайловской площади. Затем они прошли к офису президента и зданию Минобороны, после чего шествие двинулось к российской дипмиссии. Там в это время дежурили несколько сотен бойцов Нацгвардии, которые соорудили дополнительное ограждение из автомобилей и металлической сетки. По информации местных ресурсов, демонстранты угрожали штурмом здания, но на это не пошли. Они порвали российский флаг и развесили его на заборе.



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