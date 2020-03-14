В Москве сегодня пройдет шествие «В защиту экологии»

Активисты намерены, в частности, выступить против строительства Юго-Восточной хорды на месте свалки радиоактивных отходов. Марш, который организуют инициативная группа «АнтиХорда» и экологическое движение «Нам здесь жить», пройдет в районе Марьино, он согласован с властями. Как сказал интернет-изданию «МБХ медиа» соорганизатор акции и муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов, ситуация с коронавирусом не затронула шествие. Активисты заявили акцию на 600 человек, в то время как запрет касается мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек. Участники марша также намерены протестовать против мусоросжигательных заводов и мусорного кластера в Москве, незаконной, по их мнению, вырубки деревьев в парках и скверах, а также загрязнения воздуха.

О поддержке столичного марша «В защиту экологии» объявило российское отделение Greenpeace.