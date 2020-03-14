Россия с сегодняшнего дня закрывает границу с Польшей и Норвегией

Соответствующие меры приняты из-за распространения коронавируса.

С полуночи временно приостановлен пропуск иностранцев на сухопутных участках границы с Польшей и Норвегией. Исключение будет действовать только для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. О том, что готовится такое распоряжение, стало известно только накануне. До этого Россия закрыла сухопутную границу с Китаем, где возникла вспышка коронавируса. Кроме того, в целях сдерживания распространения эпидемии власти ограничили авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Несколько дней назад список стран пополнился Италией, Германией, Францией и Испанией, где также стремительно росло число заболевших. Теперь же, с понедельника, будут приостановлены пассажирские перевозки во все страны Евросоюза, а также в Норвегию и Швейцарию. Рейсы будут выполняться только в столицы этих государств.

Напомним, что все россияне, возвращающиеся из стран с опасной эпидемиологической обстановкой, должны обеспечить самоизоляцию на 2 недели