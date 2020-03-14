В России растёт число заразившихся коронавирусом

Поданным оперативного штаба, их уже 59, в т.ч, 9 – в Москве. Среди инфицированных трое подростков. По сведениям ТАСС, все заболевшие в последние две недели побывали в европейских странах с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Имевшие контакт с пациентами изолированы и проходят проверку.
2020-03-14T23:59:00+03:00
2020-03-15T00:02:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:59, 14 марта 2020
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