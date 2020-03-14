Две российские фирмы попали в санкционный список США

В сообщении американского минторга речь идет о компаниях «Авилон» и «Техномар», которые, как утверждается, представляют собой угрозу нацбезопасности и внешней политике США. В чем конкретно это выражается, не уточняется. Оба российских предприятия торгуют автомашинами, но второе еще и работает в сфере IT.