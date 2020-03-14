КС в экстренном режиме начал проверку закона об изменении Конституции, который сегодня подписал Владимир Путин

Речь идет о более чем 40 изменениях, среди которых усиление роли Госсовета, сокращении судей КС и праве президента на их увольнение, а также ужесточении требований к кандидатам на выборные должности, закреплении в Конституции прожиточного минимума на уровне МРОТ и индексации пенсий. Парламентарии одобрили и резонансную поправку об обнулении президентских сроков. Владимир Путин заявил, что такой вариант возможен, но при положительном заключении КС.