КС в экстренном режиме начал проверку закона об изменении Конституции, который сегодня подписал Владимир Путин

Речь идет о более чем 40 изменениях, среди которых усиление роли Госсовета, сокращении судей КС и праве президента на их увольнение, а также ужесточении требований к кандидатам на выборные должности, закреплении в Конституции прожиточного минимума на уровне МРОТ и индексации пенсий. Парламентарии одобрили и резонансную поправку об обнулении президентских сроков. Владимир Путин заявил, что такой вариант возможен, но при положительном заключении КС.
2020-03-14T22:59:00+03:00
2020-03-14T23:18:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 14 марта 2020
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