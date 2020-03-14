Власти Франции ужесточают меры по противодействию распространения коронавируса

Как сообщил премьер-министр Эдуар Филипп, с завтрашнего дня закрываются рестораны, кинотеатры, ночные клубы и все места, посещение которых не представляет жизненной необходимости. При этом аптеки, заправочные станции, банки и продовольственные магазины останутся открытыми. Число заразившихся коронавирусом во Франции увеличилось к настоящему времени до 4,5 тыс., умерших — до 91.