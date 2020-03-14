Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев освобождены из отдела полиции. Сюда их доставили после задержания на одиночных пикетах в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке. Как рассказала «Интерфакс» адвокат Виолетта Волкова, на обоих оппозиционеров составлены административные протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятии. В числе задержанных оказался и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Протокола на него не составляли, но сильно избили в Таганском ОВД. Правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке задержали, по данным ОВД ИНФО около полусотни участников одиночных пикетов.
2020-03-14T22:59:00+03:00
2020-03-14T23:02:11+03:00
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22:59, 14 марта 2020
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