Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев освобождены из отдела полиции. Сюда их доставили после задержания на одиночных пикетах в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке. Как рассказала «Интерфакс» адвокат Виолетта Волкова, на обоих оппозиционеров составлены административные протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятии. В числе задержанных оказался и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Протокола на него не составляли, но сильно избили в Таганском ОВД. Правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке задержали, по данным ОВД ИНФО около полусотни участников одиночных пикетов.