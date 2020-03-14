Комик Александр Долгополов объявил о своем возвращении в Россию

Он уехал после того, как на него пожаловались в полицию.

Александр Долгополов решил, что, цитата, «оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами» будет для него сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права. Об этом комик написал в своем Instagram. Он также рассказал, что планировал поехать в США, но попасть туда можно только через закрытый из-за коронавируса Израиль, где была получена виза. Комик отметил, что ему немного страшно возвращаться, но в целом он готов к потенциальной опасности. Долгополов рассчитывает на то, что преследовать его на родине не будут.

В эмиграции он провел два месяца. Россию молодой человек покинул, когда его выступлениями заинтересовалась полиция. У петербургского бара HopHead запросили информацию о комике и его стендапе «Новый час шуток». Выяснилось, что пожаловался на него некий житель Орезово-Зуево, возмущенный шуткой на религиозную тему.

Сам Долгополов, который в своих выступлениях часто критикует российские власти, высказывал предположение, что жалоба на оскорбление чувств верующих могла быть всего лишь поводом для его преследования.