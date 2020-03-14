Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД

Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке. По словам самого Пономарева, опасения по поводу возможного сотрясения мозга в больнице не подтвердили. Сейчас он в присутствии адвоката снимает побои в травмпункте, а позже намерен обратиться в суд. Всего на сегодняшней акции на Лубянке задержали, по данным ОВД ИНФО, около 50 участников одиночных пикетов.