Немецкий эпидемиологический институт имени Роберта Коха официально объявил австрийский Тироль и Мадрид зонами риска

Министр здравоохранения ФРГ советует возвращающимся из этих регионов гражданам добровольно уйти на карантин.

С вечера пятницы австрийская федеральная земля Тироль и испанская столица Мадрид считаются регионами риска быстрого распространения коронавируса. До настоящего времени таковыми в Германии были признаны Италия, Иран, провинции Эльзас-Лотарингия и Шампань-Арденн во Франции, а также области в Китае и Южной Корее.

По сообщению местной администрации, в Тироле позитивно протестированы 34 человека. Однако иностранные туристы могут беспрепятственно покидать Австрию.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал граждан, которые приезжают из Италии, Австрии и Швейцарии добровольно оставаться дома в течение двух недель. По его словам, это правило действует независимо от наличия симптомов. Проверки, однако, проводиться не будут. До сих пор подобные рекомендации высказывались по большей части в отношении уже зараженных людей.

Кроме того, Минздрав ФРГ однозначно опроверг фальшивую информацию об эпидемии, курсирующую в интернете. Правительство ФРГ не

Между тем вирусологи из института Макса Планка назвали панику и страх перед эпидемией преувеличенной. Они сравнили коронавирус с простудными заболеваниями. С начала года от них в Германии умерло около трех тысяч человек.