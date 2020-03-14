В Петербурге, не смотря на выходной, КС приступил к проверке закона о поправках к Конституции

Запрос поступил от президента Владимира Путина, который ранее сегодня и подписал этот документ. Решение суда поступит к Путину в течение недели. То, что КС признает поправки неконституционными, маловероятно. Так считает публицист Виктор Шендерович.

Ранее Госдума, Совет федерации и парламенты в регионах одобрили еще одну поправку к основному закону. Она предусматривает возможность «обнуления» президентских сроков Путина, делая возможным его участие в президентских выборах 2024 года. 22 апреля пакет поправок выносится на всенародное голосование.