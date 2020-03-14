Дональд Трамп, как и обещал, прошел тестирование на коронавирус

Выступая в Белом доме, президент сказал, что результатов пока нет. По словам Трампа, перед началом сегодняшнего брифинга, у него измерили температуру, которая оказалась нормальной. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2200, умерли 50 человек. В стране введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации.