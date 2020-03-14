В России резко выросло число зараженных корнавирусом нового типа резко увеличилось

По информации оперативного штаба, если вчера таких пациентов было 45, то сегодня – уже 59. В числе новых пациентов трое подростков. Школы, в которых они учатся закрываются на карантин. По сведениям ТАСС, все заболевшие в последние две недели побывали в европейских странах с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян по возможности не выезжать за границу. А регионы — ограничить число публичных мероприятий.