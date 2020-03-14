Единственным континентом, где нет коронавируса, является Антарктида

Как сообщает американский исследовательский университет Джонса Хопкинса со ссылкой на интерактивную карту, там пока не зафиксировано ни одного случая заражения. В Антарктиде проживают несколько тысяч человек — сотрудников полярных станций. Всего в мире коронавирус официально подтвержден у почти 150 тыс. человек в более чем 120 странах. Умерли от этой инфекции почти 5 тыс.