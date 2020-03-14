США закрывают въезд на свою территорию страны из Великобритании и Ирландии

«Там есть некоторые проблемы», — признал президент Трамп. Ранее аналогичный запрет Штаты ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны. Решение вступит в силу в понедельник и не будет распространяться на возвращающихся на родину американских граждан.
2020-03-14T20:31:00+03:00
2020-03-14T20:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 14 марта 2020
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