США закрывают въезд на свою территорию страны из Великобритании и Ирландии

«Там есть некоторые проблемы», — признал президент Трамп. Ранее аналогичный запрет Штаты ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны. Решение вступит в силу в понедельник и не будет распространяться на возвращающихся на родину американских граждан.