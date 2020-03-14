За сутки в Великобритании почти вдвое увеличилось число жертв коронавируса

Как уточняет британский минздрав, количество умерших возросло с 11 до 21-го человека. Между тем, число заразившихся коронавирусом в Испании сегодня достигло почти 5 800. Как сообщает Минздрав королевства, прирост за сутки составил сразу 1,5 тысячи. На сегодняшний день в королевстве скончались 135 чел.
2020-03-14T20:30:00+03:00
2020-03-14T20:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 14 марта 2020
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